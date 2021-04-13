На Донбассе 13 апреля пророссийские боевики убили украинского воина Алексея Мамчия. В 2016 году в бою за Украину погиб его родной младший брат – Станислав. Следовательно, отец потерял уже обоих сыновей из-за российских враждебных действий.

Командование отметило, что трагическая смерть старшего сына Алексея Мамчия наступила в 7 годовщину с начала войны. Братья были родом из Черновцов.

Темы На Донбассе погиб военный, который в 2016 году потерял брата на войне

На фейсбук-странице опубликовали фото отца у могилы своего сына Станислава, который пал в бою возле Авдеевки в 2016 году.

"Сегодня (13 апреля – 24 канал) павшим героем войны стал и его второй сын Алексей. Невозможно найти слова, чтобы передать всю скорбь. Есть только невыразимая боль", – написали в заметке.

Светлая память павшим сыновьям Украины. Не забудем. Не простим,

– добавили в командовании "Запад".

Что известно о гибели 2 братьев

* Алексей Мамчий погиб 13 апреля в результате враждебных действий боевиков, которые с беспилотного летательного аппарата сбросили гранаты на украинские позиции. Это случилось в районе Майорского.

Боец проходил военную службу на должности старшего водителя зенитно-ракетного отделения в 10 горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

* Станислав Мамчий, младший брат Алексея, погиб в ночь на 13 июля 2016 года на блокпосту под Авдеевкой во время минометного обстрела.



Братья Станислав и Алексей, которые погибли на Донбассе / коллаж 24 канала

Справка. На Донбассе обострилась ситуация. Россия свозит войска и технику к границам с Украиной. Заговорили о вероятном наступлении. В то же время Кремль заверил, что это только военные учения.