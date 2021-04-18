Известно имя защитника Украины, которого смертельно ранили оккупанты: фото
Российские наемники смертельно ранили бойца ВСУ на Донбассе. Погибшим оказался грузин, служивший в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде.
Источник:Фейсбук 128 ОГШБр
В фейсбуке бригады сообщили, что вражеский обстрел унес жизнь старшего солдата Шартавы Давида Мурмановича.
Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: есть погибший и раненый
Побратимы погибшего подчеркнули, что враг в очередной раз нарушил все договоренности и не соблюдал режим тишины. Такие действия привели к непоправимым последствиям.
"Искренние соболезнования семье павшего воина. Разделяем боль утраты с близкими и сделаем все, чтобы противник пожалел, что совершил это преступление", – отметили в сообщении.
Что известно о погибшем
Военнослужащий погиб 18 апреля, когда боевики обстреляли позиции ВСУ. Это произошло в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Как пишет "Новинарня", Давид Шартава – грузин из Тбилиси. В ВСУ пришел в составе "Грузинского легиона". Защищал Украину от российской агрессии – с первых лет войны.
Давид Шартава погиб на Донбассе / Фото "Новинарня"
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