Российские наемники смертельно ранили бойца ВСУ на Донбассе. Погибшим оказался грузин, служивший в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде.

В фейсбуке бригады сообщили, что вражеский обстрел унес жизнь старшего солдата Шартавы Давида Мурмановича.

Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: есть погибший и раненый

Побратимы погибшего подчеркнули, что враг в очередной раз нарушил все договоренности и не соблюдал режим тишины. Такие действия привели к непоправимым последствиям.

"Искренние соболезнования семье павшего воина. Разделяем боль утраты с близкими и сделаем все, чтобы противник пожалел, что совершил это преступление", – отметили в сообщении.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего военного.

Что известно о погибшем

Военнослужащий погиб 18 апреля, когда боевики обстреляли позиции ВСУ. Это произошло в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как пишет "Новинарня", Давид Шартава – грузин из Тбилиси. В ВСУ пришел в составе "Грузинского легиона". Защищал Украину от российской агрессии – с первых лет войны.



Давид Шартава погиб на Донбассе / Фото "Новинарня"

Новость дополняется...