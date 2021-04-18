Російські найманці смертельно поранили бійця ЗСУ на Донбасі. Загиблим виявився грузин, який служив у 128 окремій гірсько-штурмової бригаді.

У фейсбуці бригади повідомили, що обстріл противника забрав життя старшого солдата Шартави Давіда Мурмановича.

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Побратими загиблого підкреслили, що ворог вкотре порушив усі домовленості та не дотримався режиму тиші. Такі дії призвели до непоправних наслідків.

"Щирі співчуття родині полеглого воїна. Розділяємо біль втрати з близькими та зробимо все, аби противник пожалів, що вчинив цей злочин", – наголосили у повідомленні.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого військового.

Що відомо про загиблого

Військовослужбовець загинув 18 квітня, коли бойовики обстріляли позиції ЗСУ. Це сталося у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як пише "Новинарня", Давід Шартава – грузин із Тбілісі. До ЗСУ прийшов у складі "Грузинського легіону". Захищав Україну від російської агресії з перших років війни.



Давід Шартава загинув на Донбасі / Фото "Новинарня"

Зауважимо, що внаслідок обстрілів 18 квітня постраждав ще один військовий ЗСУ. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Окупанти продовжують цинічно порушувати домовленості про режим тиші та відкривати вогонь у бік позицій Збройних сил України.

На жаль, від початку 2021 року кількість обстрілів на Донбасі значно збільшилася. На жаль, від січня загинули 36 захисників України.

Водночас Росія нарощує свою військову присутність біля кордонів України. За даними розвідки, до 20 квітня може мовитися про 110 тисяч армійців.

Що відбувається біля кордонів України: дивіться відео