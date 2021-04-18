Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських військових. Один боєць ЗСУ загинув, ще один – отримав осколкове поранення.

Бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. Гатили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Читайте також Журналісти зафіксували гранатометний обстріл бойовиків під Горлівкою: відео

Наслідки обстрілу

На жаль, внаслідок ворожого вогню 1 український військовослужбовець отримав поранення , не сумісні з життям.

Його побратим отримав осколкове поранення. Бійцю надали першу медичну допомогу та евакуювали до медзакладу.

Наразі на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Ситуація на Донбасі загострилася

Від січня 2021 року російсько-окупаційні війська на Донбасі активізувались. Внаслідок дій ворога загинули, на жаль, вже 36 українських захисників.

Водночас Росія стягує свої сили до кордонів України. Військову присутність нарощують у Брянській, Воронезькій та Ростовській областях та в окупованому Криму.

Крім цього, бойовики влаштовують провокації, стріляють у цивільних, зокрема – на підконтрольній їм території. Вони поширюють фейки про те, що ЗСУ готує напад.



Російські війська біля України / Інфографіка 24 каналу