Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных. Один боец ВСУ погиб, еще один – получил осколочное ранение.

Боевики совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. Били в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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Последствия обстрела

К сожалению, в результате вражеского огня 1 украинский военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью .

. Его побратим получил осколочное ранение. Бойцу оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в медучреждение.

Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Ситуация на Донбассе обострилась

С января 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе активизировались. В результате действий врага погибли, к сожалению, уже 36 украинских защитников.

В то же время Россия стягивает свои силы к границам Украины. Военное присутствие наращивают в Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в оккупированном Крыму.

Кроме этого, боевики устраивают провокации, стреляют в гражданских, в частности – на подконтрольной им территории. Они распространяют фейки о том, что ВСУ готовит нападение.



Российские войска возле Украины / Инфографика 24 канала