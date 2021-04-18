Кураторы ОРДЛО развернули очередную дезинформационную кампанию против Украины. На этот раз оккупанты убеждают местное население, что ВСУ намерены нанести удар. Городские сооружения в Донецке и других оккупированных городах укрепляют мешками с песком.

Эту кампанию оккупанты начали в марте – апреле 2021 года. Регулярно запускают новые фейки о якобы обстрелах украинскими военными населенных пунктов.

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Это должно убедить местное население, что уже вскоре Украина хочет начать военную операцию по деоккупации Донбасса.

Сооружения в Донецке укрепляют мешками с песком

Усилением общей картины подготовки к обороне служат кадры, на которых укрепляют городские сооружения мешками с песком в Донецке и других временно оккупированных городах,

– пояснили в штабе ООС.

Детали кампании оккупантов

12 – 17 апреля оккупанты провели ряд огневых провокаций с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Обстреливали в направлении населенных пунктов Опытное, Пески, Марьинка, Новомихайловка из Донецка.

14 апреля, в так называемых СМИ ОРДЛО распространили фейк об обстреле Донецка, в результате которого якобы погиб гражданский житель.

17 апреля, несмотря на работу миссии ОБСЕ на северо-западной окраине Донецка, оккупанты провели 3 обстрела позиций ВСУ, в результате чего получил ранения украинский военнослужащий.

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Важно! В штабе Операции Объединенных сил прогнозируют, что в ближайшее время количество вбросов и фейков будет только расти. В ВСУ уверяют, что безусловно соблюдают режим прекращения огня.