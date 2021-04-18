Журналисты "Радио Свобода" вечером 17 апреля и ночью 18 апреля вблизи Горловки зафиксировали обстрелы позиций ВСУ со стороны пророссийских боевиков. Оккупанты били из гранатометов и стрелкового оружия.

Наемники России продолжают нарушать режим тишины на Донбассе, они ведут провокационный огонь. Видео вражеских атак обнародовало издание "Радио Свобода", корреспонденты которого находились на передовой.

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Боевики обстреливают бойцов ВСУ

Днем 17 апреля и ночью 18 апреля российские оккупационные войска обстреливали позиции защитников Украины из гранатометов и стрелкового оружия.

По информации журналистов, в результате нападения противника ни один боец ВСУ не пострадал.

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Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала