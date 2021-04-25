На Волыни попрощались с украинским защитником Александром Луциком. Его жизнь оборвал обстрел противника 22 апреля. Александр был оператором-разведчиком противотанкового артиллерийского дивизиона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

В последний путь павшего воина провели в селе Годомичи Маневицкого района Волынской области. О прощании сообщили на странице родной для Александра 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

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На щите... Прощай, брат... Грустно и тяжело прощаться навсегда с собратьями. Александр Луцик. Навеки в списках "Эдельвейсов". Легких облаков тебе, брат.

Земля пухом,

– написали собратья павшего героя

Александр Луцик погиб в районе Шумов

Украинский защитник погиб в районе Шумов, что в Донецкой области, 22 апреля. Из-за вражеского обстрела наших позиций противотанковой управляемой ракетой Александр получил тяжелые осколочные ранения.

Что известно об Александре Луцике