На Волыни попрощались с погибшим на Донбассе бойцом Александром Луциком
На Волыни попрощались с украинским защитником Александром Луциком. Его жизнь оборвал обстрел противника 22 апреля. Александр был оператором-разведчиком противотанкового артиллерийского дивизиона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Источник:Фейсбук 10 горно-штурмовой бригады
В последний путь павшего воина провели в селе Годомичи Маневицкого района Волынской области. О прощании сообщили на странице родной для Александра 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.
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На щите... Прощай, брат... Грустно и тяжело прощаться навсегда с собратьями. Александр Луцик. Навеки в списках "Эдельвейсов". Легких облаков тебе, брат.
Земля пухом,
– написали собратья павшего героя
Александр Луцик погиб в районе Шумов
Украинский защитник погиб в районе Шумов, что в Донецкой области, 22 апреля. Из-за вражеского обстрела наших позиций противотанковой управляемой ракетой Александр получил тяжелые осколочные ранения.
Что известно об Александре Луцике
- Павшему герою было 38 лет.
- В октябре 2019 года присоединился по контракту в ряды ВСУ.
- У него остались брат и сестра.
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