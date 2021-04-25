На Волині попрощались із загиблим на Донбасі Олександром Луциком
На Волині попрощались із українським захисником Олександром Луциком. Його життя обірвав обстріл противника 22 квітня. Олександр був оператором-розвідником протитанкового артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Джерело:Фейсбук 10 Гірсько-Штурмової бригади
В останню дорогу полеглого воїна провели у селі Годомичі Маневицького району Волинської області. Про прощання повідомили на сторінці рідної для Олександра 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
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На щиті… Прощавай, брате... Сумно і важко прощатися назавжди з побратимами. Олександр Луцик. Навіки у списках "Едельвейсів". Легких хмар тобі, брате.
Земля пухом,
– написали побратими полеглого героя
Олександр Луцик загинув у районі Шумів
Український захисник загинув у районі Шумів, що на Донеччині, 2 квітня. Через ворожий обстріл наших позицій протитанковою керованою ракетою Олександр отримав важкі осколкові поранення.
Що відомо про Олександра Луцика
- Полеглому герою було 38 років.
- У жовтні 2019 року приєднався за контрактом до лав ЗСУ.
- У нього залишились брат та сестра.
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