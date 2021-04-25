На Волині попрощались із українським захисником Олександром Луциком. Його життя обірвав обстріл противника 22 квітня. Олександр був оператором-розвідником протитанкового артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

В останню дорогу полеглого воїна провели у селі Годомичі Маневицького району Волинської області. Про прощання повідомили на сторінці рідної для Олександра 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

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На щиті… Прощавай, брате... Сумно і важко прощатися назавжди з побратимами. Олександр Луцик. Навіки у списках "Едельвейсів". Легких хмар тобі, брате.

Земля пухом,

– написали побратими полеглого героя

Олександр Луцик загинув у районі Шумів

Український захисник загинув у районі Шумів, що на Донеччині, 2 квітня. Через ворожий обстріл наших позицій протитанковою керованою ракетою Олександр отримав важкі осколкові поранення.

Що відомо про Олександра Луцика