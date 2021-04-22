Из-за обстрела российско-оккупационных войск на Донбассе 22 апреля погиб защитник Украины. Им оказался 38-летний военнослужащий из Волыни.

В Волынском областном совете сообщили, что свою жизнь за Украину отдал Александр Анатольевич Луцик. Там выразили соболезнования родным погибшего.

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Что известно о военном

Военнослужащий родился 18 мая 1982 года в селе Годомичи, что в Волынской области.

Служил по контракту оператором-разведчиком противотанкового дивизиона военной части А4267.

Гибель в результате вражеской атаки

Луцик погиб 22 апреля в результате попадания противотанковой управляемой ракеты. Получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

В командовании ООС отметили, что вражеский обстрел произошел в районе ответственности ОТУ "Север", но где именно – не уточнили.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника.

Обострение на Донбассе: что известно

В 2021 году российские наемники увеличили количество обстрелов по позициям ВСУ. Из-за вражеских атак с января погибли 37 защитников Украины.

Параллельно в начале марта Россия начала стягивать к украинским границам свои войска. Там заявляли, что это делают в рамках "боевых учений".

Накануне министр обороны государства-агресора Сергей Шойгу заявил, что 23 апреля войска начнут возвращать на места своей постоянной дислокации.