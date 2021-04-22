Зеленский отреагировал на отвод российских войск от границы Украины
Россия объявила, что планирует отвести свои войска от украинской границы. Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что это пропорционально снижает напряжение.
Источник:твитер Владимира Зеленского
Глава государства отметил, что Украина приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Однако в то же время – всегда начеку.
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Украина стремится к миру. Спасибо международным партнерам за поддержку,
– подчеркнул Зеленский.
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