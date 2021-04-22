Россия объявила, что планирует отвести свои войска от украинской границы. Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что это пропорционально снижает напряжение.

Глава государства отметил, что Украина приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Однако в то же время – всегда начеку.

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Украина стремится к миру. Спасибо международным партнерам за поддержку,

– подчеркнул Зеленский.

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