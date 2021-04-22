Росія оголосила, що планує відвести свої війська від українського кордону. Президент Володимир Зеленський зазначив, що це пропорційно знижує напругу.

Глава держави зазначив, що Україна вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Проте водночас – завжди напоготові.

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Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку,

– наголосив Зеленський.

Зауважимо, що 23 квітня Росія почне відводити свої війська від кордону України. Про такі плани заявив міністр оборони держави-агресорки Сергій Шойгу.

За його словами, зміна дислокації війська була "раптовою перевіркою", мета якої – досягнута. Щоправда, про що саме мовиться – росіянин не уточнив.

Довідка. У Кремлі пояснювали стягнення сил до кордонів "бойовими навчаннями". Проте у Пентагоні, наприклад, у такі виправдання не вірять.

Російські війська біля кордонів України: що відомо

Ситуація на Донбасі почала загострюватися наприкінці березня. Тоді українська розвідка виявила, що Росія стягує зброю до окупованого Криму.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак попередив що держава-агресорка також стягує війська у Воронезьку, Ростовську та Брянську області.

Водночас там анонсували велику перевірку бойової готовності своєї армії. Мовилося про понад 4 тисячі навчань різного масштабу.

Ситуація на кордонах України: дивіться відео