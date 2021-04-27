"Нормандская четверка" обязана вернуться к вопросам реализации Минских договоренностей, чтобы уменьшить напряженность на Донбассе. В противном случае Украине грозит "замороженный конфликт".

Такое мнение озвучил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время онлайн-дискуссии Atlantic Talk на тему "100 дней президента Джо Байдена".

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Он подчеркнул, что сейчас нормандский формат и минский процесс находятся в критической точке.

Сейчас должно очень быстро стать понятно, будет ли там какое-либо движение, могут ли Минские договоренности вообще когда-нибудь быть полностью воплощены в жизнь. Если же нет, это будет означать, что мы имеем дело с замороженным конфликтом, который мы хотим не допустить,

– заявил Маас.

Глава немецкого МИД не считает, что работа в нормандском формате и минском процессе находится на "нулевой отметке". Он объяснил, что договоренность о режиме прекращения огня есть, но его все больше нарушают.

Обратите внимание! Именно пророссийски боевики нарушают режим прекращения огня, чуть ли не ежедневно обстреливая наших защитников на Донбассе. Более того, враг провоцирует украинских бойцов открывать ответный огонь, чтобы потом обвинить их в срыве перемирия.

По мнению Мааса, сложная ситуация, с которой все столкнулись в последнее время на границе, является сигналом для всех сторон в усиленном режиме заняться урегулированием ситуации в рамках нормандского формата и минского процесса.

Маас сомневается, что "одна из сторон" серьезно имела в виду доведение ситуации до военного конфликта, "но ситуация такая, что скопление большого количества военных на ограниченном пространстве грозит неумышленной эскалацией".

Добавим, что 26 апреля Президент Украины Владимир Зеленский призвал к модернизации Минских договоренностей, достигнутых в 2015 году. Также президент выступил за усиление роли США, Великобритании и Канады в прекращении конфликта.