В Германии заявили, что Украине грозит заморозка конфликта на Востоке
"Нормандская четверка" обязана вернуться к вопросам реализации Минских договоренностей, чтобы уменьшить напряженность на Донбассе. В противном случае Украине грозит "замороженный конфликт".
Источник:"Укринформ"
Такое мнение озвучил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время онлайн-дискуссии Atlantic Talk на тему "100 дней президента Джо Байдена".
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Он подчеркнул, что сейчас нормандский формат и минский процесс находятся в критической точке.
Сейчас должно очень быстро стать понятно, будет ли там какое-либо движение, могут ли Минские договоренности вообще когда-нибудь быть полностью воплощены в жизнь. Если же нет, это будет означать, что мы имеем дело с замороженным конфликтом, который мы хотим не допустить,
– заявил Маас.
Глава немецкого МИД не считает, что работа в нормандском формате и минском процессе находится на "нулевой отметке". Он объяснил, что договоренность о режиме прекращения огня есть, но его все больше нарушают.
По мнению Мааса, сложная ситуация, с которой все столкнулись в последнее время на границе, является сигналом для всех сторон в усиленном режиме заняться урегулированием ситуации в рамках нормандского формата и минского процесса.
Маас сомневается, что "одна из сторон" серьезно имела в виду доведение ситуации до военного конфликта, "но ситуация такая, что скопление большого количества военных на ограниченном пространстве грозит неумышленной эскалацией".
Добавим, что 26 апреля Президент Украины Владимир Зеленский призвал к модернизации Минских договоренностей, достигнутых в 2015 году. Также президент выступил за усиление роли США, Великобритании и Канады в прекращении конфликта.
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