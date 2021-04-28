В Германии призвали Россию снять ограничения в Черном море
В Германии поприветствовали отвод российских войск от границы с Украиной. Кроме того, министр иностранных дел Гайко Маас призвал Россию снять ограничения в Черном море.
Источник:DW
Маас обратился к России, отметив, что за словами должны быстро идти действия. Хотя и министр заметил, что нужны еще и дополнительные шаги. Об этом политик сказал во время встречи со словацким коллегой Иваном Корчком.
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О каких шагах говорит Маас
Министр заявил, что Россия должна снять ограничения на судоходство в Черном море. Кроме того, он акцентировал на соблюдении перемирия на Донбассе.
Корчок согласился с Маасом и добавил, что Словакия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
Что этому предшествовало
- В апреле Россия стягивала к украинской границе и в оккупированный Крым свои войска. В Кремле говорили, что это якобы для учений.
- Украина и мир были обеспокоены такими действиями России, потому что разведка предупреждала: агрессор может готовить провокации.
- Кстати, в Пентагоне скопление войск назвали крупнейшим с 2014 года.
- Однако 23 апреля Минобороны России заявило, что "учения и внезапная проверка" завершились, поэтому военные возвращаются на места постоянной дислокации.
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