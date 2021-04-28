В Германии поприветствовали отвод российских войск от границы с Украиной. Кроме того, министр иностранных дел Гайко Маас призвал Россию снять ограничения в Черном море.

Маас обратился к России, отметив, что за словами должны быстро идти действия. Хотя и министр заметил, что нужны еще и дополнительные шаги. Об этом политик сказал во время встречи со словацким коллегой Иваном Корчком.

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О каких шагах говорит Маас

Министр заявил, что Россия должна снять ограничения на судоходство в Черном море. Кроме того, он акцентировал на соблюдении перемирия на Донбассе.

Корчок согласился с Маасом и добавил, что Словакия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Обратите внимание! С 24 апреля Россия закрыла часть акватории Черного моря для иностранных кораблей. В частности, для трех районов. Ограничения продлятся до 31 октября.

Что этому предшествовало