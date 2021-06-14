А тех, кто уколется в Подмосковье, с 15 по 25 июня, ждет розыгрыш трехкомнатной квартиры. Они не понимают?

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Они правда не понимают?

Люди, они не верят, когда им говорят: "Вообще не мрут". Что наша-то, она идеальная, она безвредная, она лучшая! Ага-ага. От "Астразенеки" померли. А наша прям идеальная. Ну, не верят они в такое.

Люди, они не понимают, когда президент прививается "одной из трех вакцин" и не хочет сказать, какой именно. Нет, ну они все равно решат, что соврал, даже если и скажет. Но пусть скажет. Вот Меркель выбрала все ту же "Астразенеку". Байден – "Пфайзер". Ну, чего Путину не поддержать чисто конкретную, ну чтобы хоть одну отрекламировать без розыгрыша автомобиля. Не хочет.

Что-то здесь не так

Ну и главное. Уважаемые власти Российской федерации. Вам надо розыгрыши квартир и автомобилей проводить не среди своего населения. А среди экспертов Европейского медицинского агентства. Чтобы поскорее признали российские вакцины.

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Вот не заниматься этим шапкозакидательством, что нас зарегистрировали в Алжире, в Тунисе и в Армении. А также в Аргентине, Бахрейне, Белоруссии, Боливии, Венесуэле, Гвинее, Иране, Ливане, Мексике, Монголии, Мьянме, Никарагуа, ОАЭ, Пакистане, Палестине, Парагвае, Сербии и Туркменистане.

Отличные все это страны

Но условными квартирами и машинами надо задабривать европейцев. Потому что на ф*г россиянину прививаться той вакциной, с которой его никуда в Европу не пустят. И вот он и был бы готов на "Пфайзер", с которым он со временем станет въездным. Но "Пфайзер" в РФ прямо-таки запрещен. То есть в РФ призывают прививаться! Но почему-то только своим.

Отсюда вопрос

Вам важно, чтобы прививались? Или чтобы только своим? Ну хорошо. Пусть. Если только своим (шашечки), то давайте, стимулируйте европейцев, чтобы скорее признавали наше. Если не получилось простимулировать (не вдохновились, уроды, розыгрышем машин) – сдавайтесь.

Пускайте на свой рынок "Пфайзер". Пускайте все, чему поверят россияне, все, что заставит их пойти и сделать прививку. А открытые границы – это стимул. Давайте. Либо впарьте им наконец свою, либо пустите чужую.

Цифры, цифры, цифры заболевших и умерших, они не дают возможности заниматься х*рней в виде всякого рода лотерей и пр.