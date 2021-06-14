А тех, кто уколется в Подмосковье, с 15 по 25 июня, ждет розыгрыш трехкомнатной квартиры. Они не понимают?
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Они правда не понимают?
Люди, они не верят, когда им говорят: "Вообще не мрут". Что наша-то, она идеальная, она безвредная, она лучшая! Ага-ага. От "Астразенеки" померли. А наша прям идеальная. Ну, не верят они в такое.
Люди, они не понимают, когда президент прививается "одной из трех вакцин" и не хочет сказать, какой именно. Нет, ну они все равно решат, что соврал, даже если и скажет. Но пусть скажет. Вот Меркель выбрала все ту же "Астразенеку". Байден – "Пфайзер". Ну, чего Путину не поддержать чисто конкретную, ну чтобы хоть одну отрекламировать без розыгрыша автомобиля. Не хочет.
Что-то здесь не так
Ну и главное. Уважаемые власти Российской федерации. Вам надо розыгрыши квартир и автомобилей проводить не среди своего населения. А среди экспертов Европейского медицинского агентства. Чтобы поскорее признали российские вакцины.
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Вот не заниматься этим шапкозакидательством, что нас зарегистрировали в Алжире, в Тунисе и в Армении. А также в Аргентине, Бахрейне, Белоруссии, Боливии, Венесуэле, Гвинее, Иране, Ливане, Мексике, Монголии, Мьянме, Никарагуа, ОАЭ, Пакистане, Палестине, Парагвае, Сербии и Туркменистане.
Отличные все это страны
Но условными квартирами и машинами надо задабривать европейцев. Потому что на ф*г россиянину прививаться той вакциной, с которой его никуда в Европу не пустят. И вот он и был бы готов на "Пфайзер", с которым он со временем станет въездным. Но "Пфайзер" в РФ прямо-таки запрещен. То есть в РФ призывают прививаться! Но почему-то только своим.
Отсюда вопрос
Пускайте на свой рынок "Пфайзер". Пускайте все, чему поверят россияне, все, что заставит их пойти и сделать прививку. А открытые границы – это стимул. Давайте. Либо впарьте им наконец свою, либо пустите чужую.
Цифры, цифры, цифры заболевших и умерших, они не дают возможности заниматься х*рней в виде всякого рода лотерей и пр.