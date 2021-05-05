У Німеччині можуть підвищити витрати на оборону до 2% ВВП. Влада розглядає таку можливість, зважаючи, зокрема, на "дії Росії".

Відповідну заяву зробила канцлерка країни Ангела Меркель. Політикиня говорила про це на брифінгу з нагоди 76-річчя визволення Нідерландів від нацистської окупації.

Цікаво Зі всіх європейських лідерів Путін найбільше поважає Меркель, – журналіст Аймурзаєв

Ми прихильні щодо підвищення витрат на оборону у 2% від ВВП, як і раніше. Ця мета була оновлена, вона пов'язана з обороною у напрямку Росії,

– пояснила Меркель.

Вона додала, що Берлін цінує те, що американські війська залишились у Німеччині. "Вітаємо той факт, що плани щодо перекидання не здійснилися", – зазначила вона.

Й наголосила, що США є найважливішим партнером єдиної Європи – "природним та незамінним". Мовляв, разом країни можуть брати участь у формуванні глобалізації.

Заяви інших німецьких чиновників