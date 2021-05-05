Німеччина готова збільшити витрати на оборону через Росію: заява Меркель
У Німеччині можуть підвищити витрати на оборону до 2% ВВП. Влада розглядає таку можливість, зважаючи, зокрема, на "дії Росії".
Джерело:NOS
Відповідну заяву зробила канцлерка країни Ангела Меркель. Політикиня говорила про це на брифінгу з нагоди 76-річчя визволення Нідерландів від нацистської окупації.
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Ми прихильні щодо підвищення витрат на оборону у 2% від ВВП, як і раніше. Ця мета була оновлена, вона пов'язана з обороною у напрямку Росії,
– пояснила Меркель.
Вона додала, що Берлін цінує те, що американські війська залишились у Німеччині. "Вітаємо той факт, що плани щодо перекидання не здійснилися", – зазначила вона.
Й наголосила, що США є найважливішим партнером єдиної Європи – "природним та незамінним". Мовляв, разом країни можуть брати участь у формуванні глобалізації.
Заяви інших німецьких чиновників
- Напередодні німецька чиновниця закликала ЄС відреагувати на дії Кремля. "Агресивна зовнішня політика Росії все ближче наближається до європейських кордонів", – підкреслила вона.
- Раніше у Німеччині також відреагували на відведення російських військ від кордону з Україною. А також закликали Росію зняти обмеження в Чорному морі.
- Крім цього, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Україні загрожує замороження конфлікту на Сході.
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