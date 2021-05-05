Германия готова увеличить расходы на оборону из-за России: заявление Меркель
В Германии могут повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Власти рассматривают такую возможность, учитывая, в частности, "действия России".
Источник:NOS
Соответствующее заявление сделала канцлер страны Ангела Меркель. Политик говорила об этом на брифинге по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.
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Мы благосклонны к повышению расходов на оборону 2% от ВВП, как и раньше. Эта цель была обновлена, она связана с обороной в направлении России,
– пояснила Меркель.
Она добавила, что Берлин ценит то, что американские войска остались в Германии. "Приветствуем тот факт, что планы по переброске не осуществились", – отметила она.
И подчеркнула, что США являются важнейшим партнером единой Европы – "естественным и незаменимым". Мол, вместе страны могут участвовать в формировании глобализации.
Заявления других немецких чиновников
- Накануне немецкая чиновница призвала ЕС отреагировать на действия Кремля. "Агрессивная внешняя политика России все ближе приближается к европейским границам", – подчеркнула она.
- Ранее в Германии также отреагировали на отвод российских войск от границы с Украиной. А также призвали Россию снять ограничения в Черном море.
- Кроме этого, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Украине грозит замораживание конфликта на Востоке.
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