В Германии могут повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Власти рассматривают такую возможность, учитывая, в частности, "действия России".

Соответствующее заявление сделала канцлер страны Ангела Меркель. Политик говорила об этом на брифинге по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.

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Мы благосклонны к повышению расходов на оборону 2% от ВВП, как и раньше. Эта цель была обновлена, она связана с обороной в направлении России,

– пояснила Меркель.

Она добавила, что Берлин ценит то, что американские войска остались в Германии. "Приветствуем тот факт, что планы по переброске не осуществились", – отметила она.

И подчеркнула, что США являются важнейшим партнером единой Европы – "естественным и незаменимым". Мол, вместе страны могут участвовать в формировании глобализации.

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