В переговорах с президентом России Владимиром Путиным было много посредников. В то же время есть мало людей, к которым глава Кремля может прислушаться.

Таким человеком является канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом в эфире программы "Что это было?" сказал журналист Сакен Аймурзаев.

Обратите внимание Последний вызов для Ангелы Меркель: какие проблемы навалились на канцлера

По его словам, Путин больше всего уважает ее из всех европейских лидеров.

Путин больше прислушивается к канцлеру Германии Ангеле Меркель,

– отметил Аймурзаев.

Он отметил, что канцлер является посредницей, то есть человеком, который может позвонить Путину в любое время и поговорить с ним.

Журналист подчеркнул, что в частности относительно Украины Меркель говорила с Путиным много раз.

Кстати! Меркель на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы не ответила, считает ли президента России убийцей. В то же время она заявила, что критикует Путина в личных разговорах.

Кого из мировых лидеров уважает Путин

Кроме Меркель, как отметил Аймурзаев, Путин может говорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, ведь боится его.

"А также – с Америкой. Разговоры на равных с США как с достойным соперником – это его (Путина – 24 канал) страсть", – сказал журналист.

Он добавил, что разговор с Джо Байденом прямо влияет на то, как Путин ведет себя и внутри России и за ее пределами.