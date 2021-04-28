Из всех европейских лидеров Путин больше всего уважает Меркель, – журналист Аймурзаев
В переговорах с президентом России Владимиром Путиным было много посредников. В то же время есть мало людей, к которым глава Кремля может прислушаться.
Источник:24 канал
Таким человеком является канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом в эфире программы "Что это было?" сказал журналист Сакен Аймурзаев.
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По его словам, Путин больше всего уважает ее из всех европейских лидеров.
Путин больше прислушивается к канцлеру Германии Ангеле Меркель,
– отметил Аймурзаев.
Он отметил, что канцлер является посредницей, то есть человеком, который может позвонить Путину в любое время и поговорить с ним.
Журналист подчеркнул, что в частности относительно Украины Меркель говорила с Путиным много раз.
Кого из мировых лидеров уважает Путин
Кроме Меркель, как отметил Аймурзаев, Путин может говорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, ведь боится его.
"А также – с Америкой. Разговоры на равных с США как с достойным соперником – это его (Путина – 24 канал) страсть", – сказал журналист.
Он добавил, что разговор с Джо Байденом прямо влияет на то, как Путин ведет себя и внутри России и за ее пределами.
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