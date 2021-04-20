Меркель не ответила, считает ли Путина убийцей, однако говорит, что критикует его лично
После выступления на сессии ПАСЕ канцлер Германии Ангела Меркель не ответила на вопрос, считает ЛИ Владимира Путина убийцей. Однако политик заверила, что критикует его в личных беседах.
Источник:Фейсбук Алексея Гончаренко
Вопрос Меркель поставил делегат от Украины нардеп Алексей Гончаренко. Пример с главы Белого дома Джо Байдена канцлер не взяла и утвердительно не ответила.
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Меркель говорит, что не скрывает критики Путина
Что касается Владимира Путина, скажу своими словами, когда говорится о критике в его адрес, я ее не скрываю, говорю ему в личных разговорах,
– сказала Меркель.
Темы, которые поднимает Меркель в переговорах с российским президентом, касаются также нарушения прав человека, в том числе и ситуации с заключенным оппозиционером Алексеем Навальным. Канцлер говорит, что могла бы и перечислить и больше вопросов.
Меркель назвала ситуацию на Донбассе и в Крыму более чем тревожной
Отметим, что во время своего выступления в ПАСЕ Меркель назвала ситуацию на Донбассе и в Крыму более чем тревожной. Вместе с этим канцлер подчеркнула, что Европа должна держать связь с Россией на все разногласия.
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