После выступления на сессии ПАСЕ канцлер Германии Ангела Меркель не ответила на вопрос, считает ЛИ Владимира Путина убийцей. Однако политик заверила, что критикует его в личных беседах.

Вопрос Меркель поставил делегат от Украины нардеп Алексей Гончаренко. Пример с главы Белого дома Джо Байдена канцлер не взяла и утвердительно не ответила.

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Меркель говорит, что не скрывает критики Путина

Что касается Владимира Путина, скажу своими словами, когда говорится о критике в его адрес, я ее не скрываю, говорю ему в личных разговорах,

– сказала Меркель.

Темы, которые поднимает Меркель в переговорах с российским президентом, касаются также нарушения прав человека, в том числе и ситуации с заключенным оппозиционером Алексеем Навальным. Канцлер говорит, что могла бы и перечислить и больше вопросов.

Меркель назвала ситуацию на Донбассе и в Крыму более чем тревожной

Отметим, что во время своего выступления в ПАСЕ Меркель назвала ситуацию на Донбассе и в Крыму более чем тревожной. Вместе с этим канцлер подчеркнула, что Европа должна держать связь с Россией на все разногласия.

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Важно! В интервью в марте 2021 года президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос – "Считает ли он Владимира Путина убийцей?". Глава Кремля отреагировал довольно странно на это, сказав: "Кто обзывается – сам так называется".