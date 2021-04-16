Зеленский, Меркель и Макрон призвали Россию отвести войска от границы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу. Все выразили свою обеспокоенность относительно обострения на Донбассе и настроений России.
Источник:Пресс-служба канцлера Германии
На встрече обсудили ситуацию с безопасностью на российско-украинской границе. В частности Меркель и Макрон поделились беспокойством по наращиванию российских группировок у границ Украины и во временно оккупированном Крыму.
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Лидеры стран призвали демонтировать российские войска у границ.
Они призвали (Россию – 24 канал) отвести воинские подразделения для деэскалации ситуации,
– говорится в сообщении.
Также канцлер Германии и президент Франции отметили свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Они отметили, что необходимо полное внедрение минских договоренностей с обеих сторон. А также заявили, что Германия и Франция продолжат сотрудничество в "нормандском формате".
Что известно о рабочем визите Зеленского во Францию
- Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля 2021 года прибыл с рабочим визитом в Париж.
- Зеленский в деталях на встрече рассказал о нарушениях режима тишины на Донбассе.
- Лидеры государств также обсудили встречу "нормандской четверки", членство Украины в Европейском Союзе, вступление в Организацию Североатлантического договора, а также – встречу Владимира Путина и Джо Байдена.
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