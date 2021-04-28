У перемовинах з президентом Росії Володимиром Путіним було багато посередників. Водночас є мало людей, до яких очільник Кремля може дослухатись.

Такою людиною є канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Про це в ефірі програми "Що це було?" сказав журналіст Сакен Аймурзаєв.

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За його словами, Путін найбільше поважає її зі всіх європейських лідерів.

Путін найбільше прислуховується до канцлерки Німеччини Ангели Меркель,

– зазначив Аймурзаєв.

Він відзначив, що канцлерка є посередницею, тобто людиною, яка може зателефонувати Путіну в будь-який час і поговорити з ним.

Журналіст наголосив, що зокрема щодо України Меркель говорила з Путіним багато разів.

До речі! Меркель на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи не відповіла, чи вважає президента Росії вбивцею. Водночас вона заявила, що критикує Путіна в особистих розмовах.

Кого зі світових лідерів поважає Путін

Окрім Меркель, як зазначив Аймурзаєв, Путін може говорити з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, адже боїться його.

"А також – з Америкою. Розмови на рівних з США як з гідним суперником – це його (Путіна – 24 канал) пристрасть", – сказав журналіст.

Він додав, що розмова з Джо Байденом прямо впливає на те, як Путін поводить себе і всередині Росії і за її межами.