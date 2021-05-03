Политика успокоения никогда не пугала агрессивных автократов. Евросоюз должен держаться вместе и больше слушать государств-членов на востоке. В частности, немецкие власти должны подвести итоги ситуации, потому что сокрытие реальности не помогает.

Об этом заявила министр по федеральным и европейским делам земли Гессен Люция Путтрих. По ее мнению, политика России должна вызвать рефлекс солидарности в Евросоюзе.

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Что заявила Путтрих

Она заверила, что страны-члены ЕС не должны пренебрегать действиями России. Призвала европейские государства объединиться и стать сообществом внешней политики и солидарности.

Россия Владимира Путина ведет себя не как надежный партнер ЕС, и точно не как друг. Наоборот. Агрессивная внешняя политика России все ближе приближается к европейским границам,

– подчеркнула она.

В то же время, по ее мнению, пока недостаточно скоординировать консульские службы по всему миру и взять на себя значительную часть глобального сотрудничества в области развития. "Если на кого – то из нас нападут – это поразит всех нас", – пояснила Путтрих.

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Как бороться с Россией

По словам министра, российская стратегия "разделяй и властвуй" больше не должна проникать в ЕС. Германии тоже нужно пересмотреть свое отношение к России.

Сейчас не время потакать России. Наша позиция (позиция ЕС – 24 канал) должна быть очень четкой. Нам нужна четкая позиция, а не курс объятий,

– заверила она.

Путтрих подчеркнула, что в ЕС не должны терпеть политические убийства, заключения или запугивания. При этом там должны решительно реагировать. "Мы не позволяем разделять себя политически или экономически", – подчеркнула она.