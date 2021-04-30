Немцы привыкли видеть лидера страны Ангелу Меркель внимательной и сосредоточенной. Ее ответственное отношение к обязанностям канцлера закрепило за ней ласковое имя "мамочка Германии".

Уже в сентябре 2021 года Меркель уйдет из большой политики. Соответствующее решение она приняла еще 2 года назад.

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Политические страсти в Германии

Немцы будут выбирать новый парламент. Лидер партии-победителя станет новым канцлером, поэтому политические страсти в стране набирают обороты.

У нас были очень интенсивные, прозрачные, открытые дебаты последние несколько дней. Это было сложно для нас, потому что мы знаем, что на кону. В сентябре (2021 года – 24 канал) наша страна ожидает решающего голосования,

– отметил премьер-министр Северной Рейн-Вестфалии Армин Лашет.

Армина Лашета, которому 60 лет, в напряженном противостоянии с Маркусом Зедером избрали кандидатом в канцлеры от руководящего союза Германии ХДС/ХСС.

Этому предшествовали сложные переговоры внутри альянса христианских демократов и христианско-социального союза Баварии.

Маркус Зедер популярнее среди рядовых немцев, чем Армин Лашет. Но на избрании последнего настаивали влиятельные лидеры федеральных отделений ХДС. И это их решение неожиданно сыграло на руку их политическим конкурентам – немецким "Зеленым".



Армин Лашет и Маркус Зедер / Коллаж 24 канала

"Сегодня открывается новая глава истории для нашей партии. Если мы хорошо сработаем, то и для нашей страны. Мы имеем четкое представление о канцлерстве для Германии.

Я выдвинула свою кандидатуру сегодня, как предложение повести нашу разнообразную, сильную, богатую страну к хорошему будущему", – сказала лидер партии "Зеленых" Анналена Бербок.

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Кто претендует на пост канцлера Германии

Немецкие "зеленые" определились со своим кандидатом на должность канцлера почти одновременно с ХДС/ХСС. Ею стала 40-летняя лидер политсилы Анналена Бербок.

Кстати! Согласно недавним соцопросам, ей симпатизирует гораздо больше избирателей, чем Армину Лашету. А вот Маркусу Зедеру она проигрывала в рейтинге симпатий.

Недальновидные решения ХДС/ХСС и удачные "Зеленых" вывели последних в лидеры среди политических сил Германии, хотя до этого они проигрывали руководящей партии несколько процентных пунктов.



Анналена Бербок / Фото EPA

Еще одним важным соперником и ХДС/ХСС, и "Зеленых" являются социал-демократы. Сейчас они третьи в рейтинге немецких политсил.

Социал-демократы определились со своим кандидатом на пост канцлера еще летом 2020 года. Им стал действующий министр финансов Олаф Шольц.

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"Нынешняя политическая кампания является достаточно уникальной, учитывая то, что второй год продолжается пандемия, и собственно она определяет общественно-политические настроения в Германии", – сказал профессор Института истории НАН Украины Андрей Мартынов.

Внешнеполитические векторы США

Руководящую ХДС/ХСС критиковали за слишком жесткие ограничения во время пандемии. А еще за последние 2 года вспыхнул ряд скандалов относительно госзакупки необходимых медикаментов и вакцин. Все это сказалось на рейтингах партии.

Между тем "Зеленые" – более гибкие в своих подходах. Эти политические силы также имеют разногласия в видении внешнеполитических векторов Германии. Христианские демократы снисходительнее относятся к России.

Армин Лашет даже выступал против введения санкций против Алексея Навального. А вот лидер "Зеленых" Анналена Бербок наоборот считает, что в отношениях с Кремлем не может быть компромиссов.



Олаф Шольц / Фото dpa

"Зеленые" традиционно выступают за ценности, за понимание, что сотрудничество с Россией не может происходить, пренебрегая ценностями", – считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Немецкие политики не поддерживают Украину в НАТО

А вот относительно Украины в немецкой политической среде царит консенсус. Немецкие политики ожидают коренных реформ в нашей стране, а от украинской власти – реальных шагов в борьбе с коррупцией. Также они не считают Украину готовой к членству в Организации Североатлантического договора.

Мы с вами не найдем ни одной парламентской партии, которая бы собственно выступала за дальнейшее расширение НАТО на Восток,

– отметил Мартынов.

Однако это не значит, что немецкие политики не могут изменить свое видение евроатлантических перспектив Украины в будущем. Но для этого украинская власть должна упорно работать с главными игроками в немецкой политической среде.

"В будущем нам нужна система отношений, которую мы обычно строим в Соединенных Штатах Америки. Там всегда говорим о двухпартийной поддержке и работаем с основными фигурами всех политических партий", – подчеркнул Климкин.

Политические предпочтения немцев

Пока рано прогнозировать победителя парламентской гонки в Германии:

сейчас 28% немцев отдают свои симпатии "Зеленым";

христианских демократов готовы поддержать 21% избирателей;

социал-демократов – 11%.

При таких раскладах лидеру голосования все равно придется вести переговоры о создании коалиции с теми политсилами, которые наберут меньше голосов.

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И уже сейчас эксперты предрекают, что это будет непростой процесс, который может затянуться на все 90 дней, предусмотренных для этого законодательством. Поэтому нового канцлера Германия может получить только на Рождество.