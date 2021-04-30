Конец эпохи Ангелы Меркель: какой будет Германия после канцлера
Немцы привыкли видеть лидера страны Ангелу Меркель внимательной и сосредоточенной. Ее ответственное отношение к обязанностям канцлера закрепило за ней ласковое имя "мамочка Германии".
Источник:24 канал
Уже в сентябре 2021 года Меркель уйдет из большой политики. Соответствующее решение она приняла еще 2 года назад.
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Политические страсти в Германии
Немцы будут выбирать новый парламент. Лидер партии-победителя станет новым канцлером, поэтому политические страсти в стране набирают обороты.
У нас были очень интенсивные, прозрачные, открытые дебаты последние несколько дней. Это было сложно для нас, потому что мы знаем, что на кону. В сентябре (2021 года – 24 канал) наша страна ожидает решающего голосования,
– отметил премьер-министр Северной Рейн-Вестфалии Армин Лашет.
Армина Лашета, которому 60 лет, в напряженном противостоянии с Маркусом Зедером избрали кандидатом в канцлеры от руководящего союза Германии ХДС/ХСС.
Этому предшествовали сложные переговоры внутри альянса христианских демократов и христианско-социального союза Баварии.
Маркус Зедер популярнее среди рядовых немцев, чем Армин Лашет. Но на избрании последнего настаивали влиятельные лидеры федеральных отделений ХДС. И это их решение неожиданно сыграло на руку их политическим конкурентам – немецким "Зеленым".
Армин Лашет и Маркус Зедер / Коллаж 24 канала
"Сегодня открывается новая глава истории для нашей партии. Если мы хорошо сработаем, то и для нашей страны. Мы имеем четкое представление о канцлерстве для Германии.
Я выдвинула свою кандидатуру сегодня, как предложение повести нашу разнообразную, сильную, богатую страну к хорошему будущему", – сказала лидер партии "Зеленых" Анналена Бербок.
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Кто претендует на пост канцлера Германии
Немецкие "зеленые" определились со своим кандидатом на должность канцлера почти одновременно с ХДС/ХСС. Ею стала 40-летняя лидер политсилы Анналена Бербок.
Недальновидные решения ХДС/ХСС и удачные "Зеленых" вывели последних в лидеры среди политических сил Германии, хотя до этого они проигрывали руководящей партии несколько процентных пунктов.
Анналена Бербок / Фото EPA
Еще одним важным соперником и ХДС/ХСС, и "Зеленых" являются социал-демократы. Сейчас они третьи в рейтинге немецких политсил.
Социал-демократы определились со своим кандидатом на пост канцлера еще летом 2020 года. Им стал действующий министр финансов Олаф Шольц.
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"Нынешняя политическая кампания является достаточно уникальной, учитывая то, что второй год продолжается пандемия, и собственно она определяет общественно-политические настроения в Германии", – сказал профессор Института истории НАН Украины Андрей Мартынов.
Внешнеполитические векторы США
Руководящую ХДС/ХСС критиковали за слишком жесткие ограничения во время пандемии. А еще за последние 2 года вспыхнул ряд скандалов относительно госзакупки необходимых медикаментов и вакцин. Все это сказалось на рейтингах партии.
Между тем "Зеленые" – более гибкие в своих подходах. Эти политические силы также имеют разногласия в видении внешнеполитических векторов Германии. Христианские демократы снисходительнее относятся к России.
Армин Лашет даже выступал против введения санкций против Алексея Навального. А вот лидер "Зеленых" Анналена Бербок наоборот считает, что в отношениях с Кремлем не может быть компромиссов.
Олаф Шольц / Фото dpa
"Зеленые" традиционно выступают за ценности, за понимание, что сотрудничество с Россией не может происходить, пренебрегая ценностями", – считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Немецкие политики не поддерживают Украину в НАТО
А вот относительно Украины в немецкой политической среде царит консенсус. Немецкие политики ожидают коренных реформ в нашей стране, а от украинской власти – реальных шагов в борьбе с коррупцией. Также они не считают Украину готовой к членству в Организации Североатлантического договора.
Мы с вами не найдем ни одной парламентской партии, которая бы собственно выступала за дальнейшее расширение НАТО на Восток,
– отметил Мартынов.
Однако это не значит, что немецкие политики не могут изменить свое видение евроатлантических перспектив Украины в будущем. Но для этого украинская власть должна упорно работать с главными игроками в немецкой политической среде.
"В будущем нам нужна система отношений, которую мы обычно строим в Соединенных Штатах Америки. Там всегда говорим о двухпартийной поддержке и работаем с основными фигурами всех политических партий", – подчеркнул Климкин.
Политические предпочтения немцев
Пока рано прогнозировать победителя парламентской гонки в Германии:
- сейчас 28% немцев отдают свои симпатии "Зеленым";
- христианских демократов готовы поддержать 21% избирателей;
- социал-демократов – 11%.
При таких раскладах лидеру голосования все равно придется вести переговоры о создании коалиции с теми политсилами, которые наберут меньше голосов.
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И уже сейчас эксперты предрекают, что это будет непростой процесс, который может затянуться на все 90 дней, предусмотренных для этого законодательством. Поэтому нового канцлера Германия может получить только на Рождество.
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