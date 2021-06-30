Таку думку висловив російський опозиційний політик Дмитро Гудков у програмі "Що це було". І також підкреслив, що з Росією неможливо чогось досягнути в перемовинах.
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У Путіна завдання, щоб Україна була неуспішною, – Гудков
Ексдепутат Держдуми вважає, що Україні потрібно підтримувати відносини з Росією лише на певному дипломатичному рівні, аби ескалація була принаймні контрольованою. До того ж не потрібно ображатися чи сильно реагувати на нові заяви Кремля.
Українській владі не потрібно бігати за Путіним і добиватися якоїсь зустрічі. Тому що в цьому немає сенсу. Опозиціонер додав, у президента Росії завдання, щоб Україна була неуспішною. Адже зараз є 2 діалоги:
- Україна обрала європейський шлях;
- Путін рухається в бік Північної Кореї.
Тому Путін розуміє, успішна Україна – кінець його влади. Чому я завжди бажаю їй успіху? Тому що усвідомлюю, якщо тут буде все добре, то громадяни Росії побачать – можна й по-іншому,
– пояснив Гудков.
За його словами, успішна Україна покаже росіянам, що є притомна правильна альтернатива. Відтак очільник Кремля вже буде неактуальним.
Інтерв'ю з Дмитром Гудковим: дивіться відео
Останні заяви про Україну, якими відзначився Путін
- Президент Росії 30 червня провів "пряму телефонну лінію" з росіянами. Він заявив, що всі питання України розв'язуються не в Києві, а з Володимиром Зеленським говорити немає сенсу.
- Путін знову наголосив, що росіяни та українці – це один народ. Саме тому Україну не вносять в список "недружніх держав".
- Його також турбує, що територію нашої країни освоюють іноземні військові. Мовляв, їхні дії стосуються життєвих інтересів Росії.