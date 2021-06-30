Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков в программе "Что это было". И также подчеркнул, что с Россией невозможно чего-то достичь в переговорах.
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У Путина задача, чтобы Украина была неуспешной, – Гудков
Экс-депутат Госдумы считает, что Украине нужно поддерживать отношения с Россией только на определенном дипломатическом уровне, чтобы эскалация была по крайней мере контролируемой. К тому же не нужно обижаться или сильно реагировать на новые заявления Кремля.
Украинским властям не нужно бегать за Путиным и добиваться какой-то встречи. Потому что в этом нет смысла. Оппозиционер добавил, у президента России задача, чтобы Украина была неуспешной. Ведь сейчас есть 2 диалога:
- Украина выбрала европейский путь;
- Путин движется в сторону Северной Кореи.
Поэтому Путин понимает, успешная Украина – конец его власти. Почему я всегда желаю ей успеха? Потому что осознаю, если здесь будет все хорошо, то граждане России увидят – можно и по-другому,
– пояснил Гудков.
По его словам, успешная Украина покажет россиянам, что есть вменяемая правильная альтернатива. Поэтому глава Кремля уже будет неактуальным.
Интервью с Дмитрием Гудковым: смотрите видео
Последние заявления об Украине, которыми отметился Путин
- Президент России 30 июня провел "прямую телефонную линию" с россиянами. Он заявил, что все вопросы Украины решаются не в Киеве, а с Владимиром Зеленским говорить нет смысла.
- Путин вновь подчеркнул, что русские и украинцы – это один народ. Именно поэтому Украину не вносят в список "недружественных государств".
- Его также беспокоит, что территорию нашей страны осваивают иностранные военные. Мол, их действия касаются жизненных интересов России.