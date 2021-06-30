Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков в программе "Что это было". И также подчеркнул, что с Россией невозможно чего-то достичь в переговорах.

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У Путина задача, чтобы Украина была неуспешной, – Гудков

Экс-депутат Госдумы считает, что Украине нужно поддерживать отношения с Россией только на определенном дипломатическом уровне, чтобы эскалация была по крайней мере контролируемой. К тому же не нужно обижаться или сильно реагировать на новые заявления Кремля.

Украинским властям не нужно бегать за Путиным и добиваться какой-то встречи. Потому что в этом нет смысла. Оппозиционер добавил, у президента России задача, чтобы Украина была неуспешной. Ведь сейчас есть 2 диалога:

Украина выбрала европейский путь;

Путин движется в сторону Северной Кореи.

Поэтому Путин понимает, успешная Украина – конец его власти. Почему я всегда желаю ей успеха? Потому что осознаю, если здесь будет все хорошо, то граждане России увидят – можно и по-другому,

– пояснил Гудков.

По его словам, успешная Украина покажет россиянам, что есть вменяемая правильная альтернатива. Поэтому глава Кремля уже будет неактуальным.

Интервью с Дмитрием Гудковым: смотрите видео

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