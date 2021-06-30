Действия военных других государств в Украине касаются жизненных интересов России. Такое заявление лидер Кремля сделал во время "прямой телефонной линии" с россиянами.

Кстати МИД отреагировал на скандальное заявление Путина о якобы "внешнем управлениии" Украиной

"Касается интересов России"

Владимир Путин заявил, что в Конституции Украины есть запрет на размещение иностранных войск на территории государства. Поэтому его беспокоит вопрос "освоения украинской территории".

Меня беспокоит фундаментальная вещь – начало военного освоения украинской территории, непосредственно граничит с нами. Это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально уже жизненных интересов Российской Федерации и народа России,

– сказал Путин.

Глава Кремля добавил, что это вызывает беспокойство и об этом в России должны думать.

Обратите внимание! Путин не конкретизировал свое высказывание об "освоении военными территории". Очевидно, он имеет в виду периодические военные учения, которые Украина и международные партнеры периодически совместно проводят. Например, сейчас происходят украинские-американские учения "Си Бриз", которые являются самыми масштабными за более чем 20 лет.

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