Как сообщает Шестой флот ВМС США, сейчас эсминец находится в Средиземном море.

Важно ВСУ закончили масштабные военные учения на Юге Украины: видео

Судно войдет в воды Черного моря 26 июня для участия в многонациональных учениях.

USS Ross готовится войти в Черное море для участия в учениях Sea Breeze. Корабль направляется с военно-морской базы Суда-Бей, Греция,

– говорится в сообщении.

Что известно об обучении