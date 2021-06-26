Як повідомляє Шостий флот ВМС США, зараз есмінець перебуває в Середземному морі.
Важливо ЗСУ закінчили масштабні військові навчання на Півдні України: відео
Судно увійде в води Чорного моря 26 червня для участі в багатонаціональних навчаннях.
USS Ross готується ввійти в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze. Корабель прямує з військово-морської бази Суда-Бей, Греція,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про навчання
- Українсько-американські навчання Sea Breeze-2021 будуть наймасштабнішими за більш ніж 20 років. Вони відбудуться з 28 червня по 10 липня.
- З української сторони в навчаннях візьмуть участь 24 одиниці кораблів і катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння і військової техніки.
- Окрім того, в них візьмуть участь приблизно 30 держав з шести континентів.