Дії військових інших держав в Україні стосуються життєвих інтересів Росії. Таку заяву лідер Кремля зробив під час "прямої телефонної лінії" із росіянами.

До речі МЗС відреагувало на скандальну заяву Путіна про начебто "зовнішнє управління" Україною

"Стосується інтересів Росії"

Володимир Путін заявив, що у Конституції України є заборона на розміщення іноземних військ на території держави. Відтак його турбує питання "освоєння української території".

Мене турбує фундаментальна річ – початок військового освоєння української території, яка безпосередньо межує з нами. Це створює для нас істотні проблеми у сфері безпеки. Це стосується реально вже життєвих інтересів Російської Федерації і народу Росії,

– сказав Путін.

Глава Кремля додав, що це викликає занепокоєння і про це у Росії повинні думати.

Зверніть увагу! Путін не конкретизував свій вислів про "освоєння військовими території". Вочевидь, він має на увазі періодичні військові навчання, які Україна і міжнародні партнери періодично спільно проводять. Наприклад, зараз відбуваються українсько-американські навчання "Сі Бриз", які є наймасштабнішими за більш ніж 20 років.

Що ще наговорив Путін про Україну на "гарячій лінії" з росіянами