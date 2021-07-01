Такі заяви український лідер зробив в інтерв'ю виданню, коментуючи висловлювання Володимира Путіна про те, що "Україна перебуває під зовнішнім управлінням США, Німеччини та Франції".

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Зеленський відповів Путіну на слова про "зовнішнє управління"

У реальному світі всі питання щодо України вирішуються винятково в Україні та українською державою, а точно не у будь-якій сусідній країні й не "тіньовими посередниками", які перебувають під домашнім арештом або в розшуку,

– наголосив глава держави.

Президент підтвердив, що готовий зустрітися з Путіним, "якщо його справді цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії".

Зеленський вважає, що теза про "зовнішнє управління" є пропагандистською мантрою для внутрішнього споживача в самій Росії.

Суб'єктність України значно посилилась

Лідер України звернув увагу, що питання України не вирішуються навіть у форматі прямої комунікації американського та російського президентів. Це засвідчив нещодавній саміт США – Росія.

Як це було, говорімо відверто, майже завжди. Сьогодні все працює інакше. Консультації з Україною до саміту і публічне озвучування узгодженої з нами позиції,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що це означає, що суб'єктність України значно посилилась. "Тому що суб'єктність держави завжди зростає тоді, коли ти готовий публічно, регулярно та на системному рівні захищати позицію своєї держави", – пояснив глава держави.

Зеленський також заявив, що його особисто не "чіпляє" фраза Путіна про те, що "сенс говорити із Зеленським, якщо все вирішується у Вашингтоні?". "Це виглядає так, якби я, наприклад, сказав: "А навіщо росіянам вибори, пряма демократія, якщо все вирішується виключно в Кремлі?" – підсумував президент.

Нагадаємо, Президент Росії 30 червня відповідав на запитання, які надходили на пряму телефонну лінію. Там він і зробив свою скандальну заяву про "зовнішнє управління".

Висловлювання Путіна та реакція на них України