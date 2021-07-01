Такие заявления украинский лидер сделал в интервью изданию, комментируя высказывания Владимира Путина о том, что "Украина находится под внешним управлением США, Германии и Франции".

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Зеленский ответил Путину на слова о "внешнем управлении"

В реальном мире все вопросы Украины решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в любой соседней стране и не "теневыми посредниками", которые находятся под домашним арестом или в розыске,

– подчеркнул глава государства.

Президент подтвердил, что готов встретиться с Путиным, "если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России".

Зеленский считает, что тезис о "внешнем управлении" является пропагандистской мантрой для внутреннего потребителя в самой России.

Субъектность Украины значительно усилилась

Лидер Украины обратил внимание, что вопрос Украины не решается даже в формате прямой коммуникации американского и российского президентов. Это показал недавний саммит США – Россия.

Как это было, говорим откровенно, почти всегда. Сегодня все работает иначе. Консультации с Украиной до саммита и публичное озвучивание согласованной с нами позиции,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что это означает, что субъектность Украины значительно усилилась. "Потому что субъектность государства всегда растет тогда, когда ты готов публично, регулярно и на системном уровне защищать позицию своего государства", – пояснил глава государства.

Зеленский также заявил, что его лично не "цепляет" фраза Путина о том, что "смысл говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне?". "Это выглядит так, если бы я, например, сказал: "А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается в Кремле?"– подытожил президент.

Напомним, Президент России 30 июня отвечал на вопросы, которые поступали на прямую телефонную линию. Там он и сделал свое скандальное заявление о "внешнем управлении".

Высказывания Путина и реакция на них Украины