Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что любые российские комментарии об Украине, в том числе и комментарии Путина, необходимо оценивать только через призму пропаганды.
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Реакция ОП на маразматические заявления Путина
Они (Россия – 24 канал) сами себя погрузили в некий набор стереотипов и теперь пытаются объяснить непонятные им процессы трансформации украинской государственности различными мифами,
– отметил Подоляк.
В пример он привел комментарий главы Кремля относительно взятия его кума Виктора Медведчука под домашний арест. Тогда Путин заявил, что решение суда приняли "перед избирательной кампанией".
Однако в Украине не проходила такая кампания. Это, объяснил Подоляк, свидетельствует о том, что Путина некорректно информируют о ситуации в Украине. Ранее глава России также странно высказался относительно законопроекта о коренных народах Украины.
"Ну а повторение российским лидером фейка о "внешнем управлении" не заслуживает отдельных комментариев – это уже просто один из базовых элементов российской пропаганды об Украине", – добавил советник главы ОП.
Такими высказываниями Москва оправдывает свою агрессию на украинской земле.
Встреча Зеленского и Путина нужна
Подоляк также считает, что встреча лидеров обеих стран нужна, чтобы обозначить корректные позиции сторон по ключевым вопросам.
Он напомнил, что Путин подтвердил возможность таких переговоров, а определить их содержание – это технический вопрос, который должен быть закрыт именно российской стороной. Ведь соответствующие украинские предложения уже предоставили.
Лидеру Кремля видится "внешнее управление" Украиной
- Путин заявил, что разговаривать с украинским президентом нет смысла. Ведь он не видит даже приблизительных общих тем для встречи.
- Российскому президенту кажется, что "Зеленский отдал страну под полное внешнее управление". Украиной вроде бы управляют отовсюду, только не из Киева.
- Дмитрий Кулеба в ответ отметил, что такие высказывания свидетельствуют о том, что Путин мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве.