Андрій Юсов – представник Головного управління розвідки Міністерства оборони – в інтерв'ю "Українській правді" розповів, що Путін використовує технологію двійників. Це підтверджують як на оперативні розвіддані, так і оцінки фахівців. Зокрема, мовиться про лікарів-фізіономістів, інформує 24 Канал.

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За словами Юсова, саме двійник Путіна приїжджав на територію тимчасово окупованого Півдня України.

Була дуже велика відмінність і в поведінці, і в зовнішності "Путіна". Він би ніколи не сів до того автотранспорту і в такому вигляді. Він би не спілкувався з умовним місцевим населенням, бо ми розуміємо, що доступ до живого Путіна у Кремлі навіть для своїх дуже обмежений,

– наголосив представник ГУР Міноборони.

Юсов зауважив, що ці двійники можуть жити у закритих місцях під надзвичайною охороною.

Буданов заявив про рак у Путіна

Кирило Буданов заявляє, що Путін вже давно хворіє на рак. Керівник ГУР МО наголосив: вперше про захворювання "бункерного діда" він повідомив ще у 2021 році. Тим часом зараз все більше людей зауважують, що зі станом Путіна щось не так.