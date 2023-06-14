Кремль будет все больше полагаться на более широкое ультранационалистическое сообщество, чтобы сохранить поддержку военных усилий. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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Зачем Путин делает новую ставку на "военкоров"

Ранее Путин провел закрытую встречу с "военкорами", чтобы ослабить растущее недовольство по поводу неудач России в Украине, и с тех пор время от времени общался с прокремлевским сообществом.

ISW оценивало, что сообщество "военкоров" получило популярность, вероятно, как прямой результат неспособности Кремля создать эффективное присутствие в социальных сетях, а также его общей неспособности подготовить российскую общественность к серьезной и продолжительной войне.

Кремль защитил российских "военкоров" от критики и призывов к цензуре и вознаградил избранных официальными должностями, чтобы привлекать их аудиторию и получить доступ к их тесным связям с известными националистическими и провоенными группами,

– отметили эксперты.

В ISW подчеркнули, что широко разглашенная встреча Путина с "военкорами" свидетельствует о том, что Кремль продвигал эту группу в прошлом году, и то, что диктатор намерен еще больше повысить их авторитет.

"Путин, вероятно, создает информационные условия, чтобы предотвратить потенциальные линии атаки на Кремль в случае провала России. Путин также может все больше осознавать, что преданные провоенные деятели являются его ключевым элективом, поскольку он призывает российскую общественность готовиться к затяжной войне в Украине", – заявили в ISW.

Таким образом, Кремль осознает, что ключевые провоенные фигуры будут иметь решающее значение для привлечения остального общества к этим усилиям, и взаимодействие Путина с этими "военкорами" может свидетельствовать о том, что Кремль будет все больше полагаться на более широкое ультранационалистическое сообщество, чтобы сохранить поддержку военных усилий. .

Путин не захочет вести переговоры

Недавно сообщалось, что Владимир Путин не захочет вести переговоры в ответ на успешное контрнаступление Украины.

Так, высокопоставленный европейский чиновник ранее заявил, что шансы на то, что Путин отступит "меньше нуля". Диктатор предположительно будет мобилизовать остатки солдат для борьбы в Украине.