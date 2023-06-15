Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. До того ж факт існування двійників Путіна вже давно підтвердила українська розвідка.

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"Це ще раз підтверджує, що існують різні Путіни. Є Путін, перед яким треба сидіти на карантині. А є Путін, який відвідує парад 9 травня. Один боїться мікробів, а інший – ні", – сказав Тизенгаузен.

Російські "воєнкори" випадково обмовились про двійників Путіна: дивіться відео

Важко уявити ступінь параної Путіна, а також ступінь приниження, на яке йдуть російські функціонери, щоб побачитися з ним. Такими є російські реалії.

Зверніть увагу! Владімір Путін 13 червня виліз зі свого бункера, щоб поспілкуватися з російськими так званими "воєнними кореспондентами". У такий спосіб російський диктатор намагався стати ближче до "солдатських низів".

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