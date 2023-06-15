Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. К тому же, факт существования двойников Путина уже давно подтвердила украинская разведка.

Вашему вниманию Путин второй год подряд отменил "прямую линию" с россиянами: причина – ситуация на фронте

"Это еще раз подтверждает, что существуют разные Путины. Есть Путин, перед которым надо сидеть на карантине. А есть Путин, посещающий парад 9 мая. Один боится микробов, а другой – нет", – сказал Тизенгаузен.

Российские "военкоры" случайно оговорились о двойниках Путина: смотрите видео

Трудно представить степень паранойи Путина, а также степень унижения, на которое идут российские функционеры, чтобы увидеться с ним. Таковы российские реалии.

Обратите внимание! Владимир Путин 13 июня вылез из своего бункера, чтобы пообщаться с российскими "военными корреспондентами". Таким способом российский диктатор пытался стать ближе к "солдатским низам".

Двойники Путина: что о них известно