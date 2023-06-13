Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, с двойниками никто не церемонится после того, как они станут бесполезными. Хотя обещают им совершенно безоблачное будущее.

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Что происходит с двойниками после завершения их службы

Для того чтобы выполнять спокойно свою работу, двойникам гарантируют безопасность. Уже после окончания "службы" им предлагают сделать новую пластическую операцию.

Кроме того, за "заслуги" перед "семьей и вождем" рассказывают, что сделают гражданство другой страны. Им, скорее всего, даже показывают новые паспорта и иностранные счета, на которые начисляются средства.

Спектакль разыгрывается до последнего момента и по-настоящему. А потом, как правило, с ними жестоко расправляются. Причем, таким образом, чтобы даже не было следов, где похоронено тело,

– объяснил Олег Жданов.

Нет прецедентов, что один из двойников счастливо провел свою жизнь после, хотя, конечно, все уходят в подполье. Однако ни разу не было такого, что кто-то даже на смертном ложе признался, что был чьим-то двойником, а потом спокойно и зажиточно прожил жизнь.

Поэтому спецслужбы кормят двойников политических деятелей сказками о новом паспорте, недвижимости, счетах и переезде в любую страну по желанию. Впрочем, почти во всех случаях ей просто ликвидируют.

"Их судьбы не позавидуешь", – подытожил военный эксперт.

Обратите внимание! В Главном управлении разведки ранее подтверждали наличие двойников у российского президента Владимира Путина. К слову, двойник приезжал на временно оккупированные территории Луганщины и Херсонщины в апреле.

Олег Жданов о судьбе двойников после службы: смотреть видео

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