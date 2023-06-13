Про це на своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, з двійниками ніхто не церемониться після того, як вони стануть непотрібними. Хоч обіцяють їм цілком безхмарне майбутнє.

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Що відбувається з двійниками після завершення їхньої служби

Для того, аби виконувати спокійно свою роботу, двійникам гарантують безпеку. Вже по закінченню "служби" їм пропонують зробити нову пластичну операцію.

Крім того, за "заслуги" перед "родіною і вождем" розповідають, що зроблять громадянство іншої країни. Їм, найпевніше, навіть показують нові паспорти та іноземні рахунки, на які нараховують кошти.

Вистава розігрується до останнього моменту і по-справжньому. А потім, як правило, з ними жорстоко розправляються. При чому, у такий спосіб, щоб навіть не було слідів, де поховане тіло,

– пояснив Олег Жданов.

Немає прецедентів, що якийсь з двійників щасливо провів своє життя опісля, хоч, звісно, всі йдуть в підпілля. Однак жодного разу не було такого, що хтось, навіть на смертному ложі, зізнався, що був чиїмось двійником, а потім спокійно та заможно прожив життя.

Тож спецслужби годують двійників політичних діячів казками про новий паспорт, нерухомість, рахунки та переїзд в будь-яку країну за бажанням. Втім майже у всіх випадках їй просто ліквідують.

"Їхній долі не позаздриш", – підсумував військовий експерт.

Зверніть увагу! У Головному управлінні розвідки раніше підтверджували наявність двійників у російського президента Владіміра Путіна. До слова, саме двійник приїжджав на тимчасово окуповані території Луганщини та Херсонщини у квітні.

Олег Жданов про долю двійників після служби: дивитись відео

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