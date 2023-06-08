Попри те, що віра в лідерство диктатора похитнулася, відкрито йому протистояти в Росії все ще не готові. Окрім того, більшість "простих росіян" все ще підтримує війну в Україні.

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Що російська еліта думає про війну в Україні

Постійні поразки російської армії у війні з Україною призвели до того, що у російських елітах поширюється думка про те, що найкращим варіантом завершення війни було б оголошення піррової перемоги Путіна. Окупанти хочуть зберегти контроль над окупованими частинами Сходу та Півдня та відступити з інших напрямків.

Еліти зайшли в глухий кут: вони бояться стати цапами відпущення за безглузду війну. Дійсно дивно, наскільки поширеною серед російської еліти стала думка про шанс, що Путін не виграє цю війну,

– заявив ексрадник російського уряду Кирило Рогов.

Джерела Bloomberg, знайомі з ситуацією у Росії, повідомляють, що еліти вже втомилися від війни, проте сподіватися на те, що Путін припинить її найближчим часом не варто. Також російські бізнесмени і чиновники вже готові до взаємних звинувачень у провалі війни в Україні. Перші розбіжності вже з'явилися між "вагнерівцями" та міністерством "війни" Росії.

Не були готові у Кремлі і до підтримки України Заходом – вочевидь, окупанти сподівалися повторити сценарій 2014 року. Та після надання Україні зброї та фінансової підтримки від ЄС та США у російських чиновників сподівання на можливості наступу окупантів суттєво знизилися.

Як рейд добровольців на Бєлгород змінив ставлення окупантів до війни

В травні та на початку червня у Бєлгородській області російські добровольці почали "звільнення" деяких населених пунктів. Ці атаки всередині Росії підсилили почуття незахищеності окупантів. Путін починав війну з гаслами про захист "своїх" територій, але згодом виявилося, що і в кордонах Росії місцеві не можуть бути у безпеці.

Російські еліти переконані, що рейд РДК та легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщину суттєво підірвав імідж Путіна як гаранта безпеки Росії.

На 16-ий місяць війни, яку Росія обіцяла закінчити за кілька тижнів, навіть палкі прихильники режиму Путіна почали сумніватися у доцільності бойових дій. Тривога серед росіян зростає і через перспективи загальної мобілізації. Опитування, проведене наприкінці травня, показало, що 53% росіян перебувають у "тривожному настрої" – і це на 11% більше, ніж торік.

Путін не планує припиняти війну

Попри занепокоєння російської еліти, Путін продовжує риторику щодо "перемоги" у війні з Україною. Щоправда, що саме він вважає перемогою – невідомо. Пригожин, ватажок ПВК Вагнера, також наполягає на продовженні війни і виступає за запровадження у Росії воєнного стану.

Офіційні особи пристосувалися до ситуації, але ніхто не бачить світла в кінці тунелю – вони песимістично дивляться в майбутнє,

– повідомила журналістка Олександра Прокопенко.

Та навіть оптимістичним сценаріям російських еліт про "замороження" конфлікту не судилося справдитися – в Україні неодноразово заявляли, що боротимуться до повного повернення територій в кордонах 1991 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 27 травня знову нагадав про очікуваний контрнаступ. Він заявив, що настав час Україні повернути свої землі.