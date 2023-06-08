Несмотря на то, что вера в лидерство диктатора пошатнулась, открыто ему противостоять в России все еще не готовы. Кроме того, большинство "простых россиян" все еще поддерживают войну в Украине.

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Что российская элита думает о войне в Украине

Постоянные поражения российской армии в войне с Украиной привели к тому, что в российских элитах распространяется мнение о том, что лучшим вариантом завершения войны было бы оглашение пирровой победы Путина. Оккупанты хотят сохранить контроль над оккупированными частями Востока и Юга и отступить по другим направлениям.

Элиты зашли в тупик: они боятся стать козлами отпущения за бессмысленную войну. Действительно удивительно, насколько распространено среди российской элиты мнение о шансе, что Путин не выиграет эту войну,

– заявил экс-советник российского правительства Кирилл Рогов.

Источники Bloomberg, знакомые с ситуацией в России, сообщают, что элиты уже устали от войны, однако надеяться, что Путин прекратит ее в ближайшее время не стоит. Также российские бизнесмены и чиновники уже готовы к взаимным обвинениям в провале войны в Украине. Первые разногласия уже появились между "вагнеровцами" и министерством "войны" России.

Не были готовы в Кремле и к поддержке Украины Западом – очевидно, оккупанты надеялись повторить сценарий 2014 года. Но после предоставления Украине оружия и финансовой поддержки от ЕС и США у российских чиновников надежды на возможность наступления оккупантов существенно снизились.

Как рейд добровольцев на Белгород изменил отношение оккупантов к войне

В мае и начале июня в Белгородской области российские добровольцы начали "освобождение" некоторых населенных пунктов. Эти атаки внутри России усилили чувство незащищенности оккупантов. Путин начинал войну с лозунгами о защите "своих" территорий, но впоследствии оказалось, что и в границах России местные не могут быть в безопасности.

Российские элиты убеждены, что рейд РДК и легиона "Свобода России" на Белгородщину подорвал имидж Путина как гаранта безопасности России.

На 16-й месяц войны, которую Россия обещала закончить за несколько недель, даже ярые сторонники режима Путина стали сомневаться в целесообразности боевых действий. Тревога среди россиян растет и из-за перспектив общей мобилизации. Опрос, проведенный в конце мая, показал, что 53% россиян находятся в "тревожном настроении" – и это на 11% больше, чем в прошлом году.

Путин не планирует прекращать войну

Несмотря на обеспокоенность российской элиты, Путин продолжает риторику по поводу "победы" в войне с Украиной. Правда, что именно он считает победой – неизвестно. Пригожин, главарь ЧВК Вагнера, также настаивает на продолжении войны и выступает за введение в России военного положения.

Официальные лица приспособились к ситуации, но никто не видит света в конце тоннеля – они пессимистично смотрят в будущее,

– сообщила журналистка Александра Прокопенко.

Но даже оптимистическим сценариям российских элит о "заморозке" конфликта не суждено сбыться – в Украине неоднократно заявляли, что будут бороться до полного возвращения территорий в границах 1991 года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 27 мая снова напомнил об ожидаемом контрнаступлении. Он заявил, что пора Украине вернуть свои земли.