Росіяни могли здійснити підрив Каховської ГЕС не лише через страх українського контрнаступу та бажання бодай якось врятуватися. Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Росія заплатить за скоєне

Валерій Клочок наголосив, що російська еліта у такий спосіб демонструє, що виграти війну їм не під силу, тож доведеться віддавати окуповані східні, південні регіони та навіть Крим.

Владімір Путін цим потопом намагається показати, що йде на все, аби нашкодити Україні якомога більше,

– пояснив він.

Втім, недолугий очільник Росії ще раз довів лише, що всі його плани маразматичні та жорстокі, бо про підрив не повідомив навіть своєму війську, яке разом із технікою пішло на дно.

"Якщо навіть є усвідомлення Путіним, що треба здавати Крим, бо вже виходу немає, то коли і в який спосіб він заплатить?" – поцікавився Клочок.

Росія – це країна військових злочинців, які порушують закони війни, руйнуючи об'єкти, які несуть підвищену небезпеку. Її вчинок спричинить виснаження посівних площ, відсутність водозабезпечення життєвоважливих об'єктів на Херсонщині та в Криму. Держава-терористка має за це заплатити. Зробити це можна шляхом використання заморожених коштів у ЄС, про що нині йдуть перемовини.

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