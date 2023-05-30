Бункерный дед сделал ряд абсурдных заявлений. В частности, обвинил Украину в "атаке" на Москву. Конечно, никаких доказательств навести он не смог. Россия постоянно распространяет всевозможные фейки и активно ведет информационную войну.

Обратите внимание Путин признал проблемы российской ПВО после атаки дронов на Москву

Путин говорил-говорил, но "блестящую" речь не оценил никто. Россияне паникуют в соцсетях. Похоже, заверения, что "всё хорошо" от бункерного их уже совсем не успокаивают.

Между тем, в сети обратили внимание на то, как Путин вел себя во время выступления и заметили странные детали. Например, то, что он странно похож на робота.

Путин роботизировался / Фото из соцсетей

Путин и его двойники

Пока Путин высиживается в бункере, в люди выпускают его двойников. Они принимают участие в мероприятиях, на которых должен присутствовать сам бункерный дед. В частности, это делают для того, чтобы скрыть, что Путин – больной.

Очевидно, именно двойники Путина позировали во время его "визитов" во временно оккупированный Мариуполь и временно оккупированный Крым.