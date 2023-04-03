Скасувати це замовлення Лучін не зможе, оскільки воно було зроблено ще наприкінці березня. Отже, тепер окупанти замість дронів отримають сюрприз.

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Що відомо про посилку з інтимними товарами

За словами активістів команди "Кібер Спротив" Z-волонтер Міхаїл Лучін зібрав понад 25 тисяч доларів на купівлю дронів для російських військових, однак українські хакери зламали його акаунт і "підкорегували" замовлення, придбавши інтимні товари на цю ж суму.

Замість дронів Міша тепер відправить окупантам фури фалоімітаторів, страпонів, й інші корисні кожному росіянину речі,

– наголосили в розвідуальній спільноті.

За словами хакерів ці гроші не могли передатися на потреби Збройних Сил України, адже картка прив'язана до адреси Лучіна, тому всі ці пакунки відправляться прямісенько до нього додому.

Якою була реакція горе-волонтера

Вже згодом російський Z-волонтер Міхаїл Лучін спробував заспокоїти свою аудиторію, сказавши, що всі гроші поверне, окрім тих, що були втрачені через доставку. Також горе-волонтер зазначив, що свій вибір він зробив і кидати російську армію не збирається.

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