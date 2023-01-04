У серпні 2022 року, коли Іран продав Росії першу партію безпілотників, на іранській території відбувалися військові змагання "Соколінная охота", в якій брали участь команди з Росії, Вірменії, Білорусі та власне країни, де це відбувалося. Найімовірніше, за лаштунками цих навчань іранські інструктори вчили росіян користуватися дронами Shahed. То ж журналісти "Наші гроші. Львів" та "Слідство.Інфо" провели спільне розслідування і встановили імена 4 росіян, які причетні до атак дронами по Україні.

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Як Іран навчав росіян використовувати дрони

Щорічні ігрища "Соколіная охота" відбуваються за участю Росії, яка власне їх і вигадала, та дружніх до неї країн. Крім вищезгаданих, до участі запрошують Венесуелу та Зімбабве, а колись ці змагання 4 роки поспіль приймав Казахстан. Цього року змагання за версією російського міноборони, відбувалися на найбільшому летовищі поблизу міста Ісфаган, де знаходиться 8-а авіабаза повітряно-космічних сил Ірану. Однак іранські ЗМІ кажуть, що вони проходили на летовищі поблизу міста Кашан.

За місяць до змагань російська делегація щонайменше двічі відвідувала аеродром біля Кашана. Там іранці демонстрували їм свої дрони, які Москва тоді хотіла придбати.

24-25 серпня іранські військові провели масштабний вишкіл операторів БПЛА "Drone Exercise 1401" в місті Ісфагані, на яких, зокрема, була продемонстрована робота сумнозвісних Shahed. Чарівний збір – проводити вишкіл під час російських військових ігрищ.

Хто запускає дрони по Україні

Один із 13 членів російської команди ігрищ "Соколінная охота" Сєргєй Созінов на своїй сторінці у соцмережах опублікував фото як з Кашана, де були змагання, так і з Ісфагана, де проходив вишкіл.

Созінов у Кашані та Ісфагані під час ігрищ та вишколу / Колаж 24 каналу

Сєргєй Созінов – перший оператор дронів, якого вдалося ідентифікувати. Йому 36 років, служить у місті Коломна, де знаходиться головний військовий центр безпілотної авіації Росії.

Наступний ідентифікований оператор – "мамина гордість" Андрєй Стєповой. Йому 31 рік, капітан військово-повітряних сил Росії. Стєповой з дитинства мріяв про кар’єру військового льотчика, як і його мама. То ж зараз військовий злочинець – "мамина гордість".



Андрєй Стєповой з батьками / Фото з соцмереж матері окупанта

Третій оператор, якого вдалося ідентифікувати – 25 річний Глєб Півкін, який народився у Туркменістані та в 2009 році отримав російське громадянство. Підлітком він грав на гітарі та захоплювався паркуром, а батько називав його "спеціалістом зі стрибків у бік". Потім Півкін навчався в агротехнічному університеті в Рязані.



Півкін з дружиною Альоной / Фото з соцмереж

У 2012 році матір Глєба Маріна та сестра Єкатєріна відпочивали в українській столиці. Родичі майбутнього окупанта у своїх соцмережах поширювали фото з української столиці.



Єкатєріна Півкіна в Києві в 2012 році / Фото з соцмереж сестри окупанта

Четвертий ідентифікований оператор – 25-річний Євгеній Глухов. Народився у Волгограді, а виріс у Москві, де його виховувала родина дядька. Що трапилося з батьками – невідомо. З 9 класу року він навчався в кадетській школі й почав будувати військову кар'єру. Розслідувачам вдалося додзвонитися до окупанта, однак він сказав, що про Іран нічого не чув, військовим не є і займається криптовалютою. Однак фото з Ірану доводять зовсім інше.

Глухов з дружиною Марією та Глухов у серпні 2022 року в Ірані / Колаж 24 каналу

У січні 2022 року, за місяць до початку вторгнення, Євгеній одружився з українкою – сумчанкою Марією Сєрєбровою, яка в 2018 році переїхала до Росії. Зараз вона, ймовірно, чекає, коли її чоловік повернеться з "відрядження", в якому вбиває українців.

Більше про ідентифікованих операторів іранських дронів дивіться у розслідуванні за цим посиланням.