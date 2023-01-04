В августе 2022 года, когда Иран продал России первую партию беспилотников, на иранской территории проходили военные соревнования "Соколиная охота", в которой принимали участие команды из России, Армении, Беларуси и собственно страны, где это происходило. Скорее всего, за кулисами этих учений иранские инструкторы учили россиян пользоваться дронами Shahed. Так что журналисты "Наши деньги. Львов" и "Следство.Инфо" провели совместное расследование и установили имена 4 россиян, причастных к атакам дронами по Украине.

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Как Иран учил россиян использовать дроны

Ежегодные игрища "Соколиная охота" проходят с участием России, которая собственно их и придумала, и дружественных к ней стран. Кроме вышеупомянутых, к участию приглашают Венесуэлу и Зимбабве, а когда-то эти соревнования 4 года подряд принимал Казахстан. В этом году соревнования по версии российского минобороны проходили на крупнейшем аэропорту вблизи города Исфаган, где находится 8-я авиабаза воздушно-космических сил Ирана. Однако иранские СМИ говорят, что они проходили на аэродроме вблизи города Кашан.

За месяц до соревнований российская делегация по меньшей мере дважды посещала аэродром у Кашана. Там иранцы демонстрировали им свои дроны, которые тогда Москва хотела приобрести.

24-25 августа иранские военные провели масштабную выучку операторов БПЛА "Drone Exercise 1401" в городе Исфагане, на которых, в частности, была продемонстрирована работа печально известных Shahed. Волшебный сбор – проводить военную подготовку во время российских военных игрищ.

Кто запускает дроны по Украине

Один из 13 членов российской команды игрищ "Соколенное охота" Сергей Созинов на своей странице в соцсетях опубликовал фото как из Кашана, где были соревнования, так и из Исфагана, где проходил обучение.

Созинов в Кашане и Исфагане во время игрищ и военной подготовки / Коллаж 24 канала

Сергей Созинов – первый оператор дронов, которого удалось идентифицировать. Ему 36 лет, служит в Коломне, где находится главный военный центр беспилотной авиации России.

Следующий идентифицированный оператор – "мамина гордость" Андрей Степовой. Ему 31 год, капитан военно-воздушных сил России. Степовой с детства мечтал о карьере военного летчика, как и его мама. Так что сейчас военный преступник – "мамина гордость".



Андрей Степовой с родителями / Фото из соцсетей матери оккупанта

Третий оператор, которого удалось идентифицировать – 25-летний Глеб Пивкин, родившийся в Туркменистане и в 2009 году получивший российское гражданство. Подростком он играл на гитаре и увлекался паркуром, а отец называл его "специалистом по прыжкам в бок". Затем Пивкин учился в агротехническом университете в Рязани.



Пивкин с женой Аленой / Фото из соцсетей

В 2012 году мать Глеба Марина и сестра Екатерина отдыхали в украинской столице. Родственники будущего оккупанта в своих соцсетях распространяли фото из украинской столицы.



Екатерина Пивкина в Киеве в 2012 году / Фото из соцсетей сестры оккупанта

Четвертый идентифицированный оператор – 25-летний Евгений Глухов. Родился в Волгограде, а вырос в Москве, где его воспитывала семья дяди. Что случилось с родителями – неизвестно. С 9 класса он учился в кадетской школе и начал строить военную карьеру. Расследователям удалось дозвониться до оккупанта, однако он сказал, что об Иране ничего не слышал, военным не является и занимается криптовалютой. Однако фото из Ирана доказывают совсем другое.

Глухов с женой Марией и Глухов в августе 2022 года в Иране / Коллаж 24 канала

В январе 2022 года, за месяц до начала вторжения, Евгений женился на украинке – сумчанке Марии Серебровой, которая в 2018 году переехала в Россию. Сейчас она, вероятно, ждет, когда ее муж вернется из "командировки", в которой убивает украинцев.

Больше об идентифицированных операторах иранских дронов смотрите в расследовании по этой ссылке.