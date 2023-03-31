Усі ці фото були зроблені під час новорічного корпоративу російських пілотів. Про це мовиться у телеграм-каналі міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

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Як фото пілотів опинилися в інтернеті

30 березня розслідувачі InformNapalm опублікували сімейні фото офіцерів 960-го гвардійського штурмового авіаційного полку Росії, який весною минулого року бомбардував Маріуполь. У пості також зазначено, що всі ці фото не були у відкритому доступі.

Їх вдалося витягнути завдяки листуванням з фотографинею, яка надавала Атрощенко послуги зйомок корпоративу,

– наголосили у спільноті.

На кадрах можна легко впізнати і командира цього полку, полковника Сергія Атрощенка, який особисто наказував скидати бомби на драмтеатр та лікарні міста.

Фото з новорічного корпоративу російських пілотів / фото InformNapalm

Що відомо про Сергія Атрощенка

Військовий злочинець Сергій Атрощенко народився 1981 року в місті Овруч, що на Житомирщині. Згодом проживав у російському Липецьку, Воронежі, а також служив у тимчасово окупованому Криму.

27 березня активісти української команди "Кібер Спротив" передали розслідувачам InformNapalm приватні листування російського командира 960-го штурмового авіаційного полку Росії, полковника Сергія Атрощенко. З них розслідувачі виокремили деталізовані списки пілотів, відомості, службові характеристики офіцерів та інші речі, що можуть зацікавити розвідку

"Всі дані Атрощенко та його підлеглих були передані для оформлення ордера від Міжнародного кримінального суду", – заявили в InformNapalm.

До того ж хакерам вдалося зламати пошту і дружини Атрощенка, інформація з якої може допомогти українським захисникам у підготовці до майбутнього контрнаступу, зокрема розташування російських аеродромів та літаків.

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