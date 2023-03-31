Все эти фото были сделаны во время новогоднего корпоратива российских пилотов. Об этом говорится в телеграмм-канале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

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Как фото пилотов оказались в интернете

30 марта расследователи InformNapalm опубликовали семейные фото офицеров 960-го гвардейского штурмового авиационного полка России, который весной прошлого года бомбил Мариуполь. В посте также отмечено, что все эти фото не были в открытом доступе.

Их удалось вытащить благодаря переписке с фотографом, которая предоставляла Атрощенко услуги съемок корпоратива,

– подчеркнули в сообществе.

На кадрах можно легко узнать и командира этого полка, полковника Сергея Атрощенко, лично приказывающего сбрасывать бомбы на драмтеатр и больницы города.

Фото с новогоднего корпоратива российских пилотов / фото InformNapalm

Что известно о Сергее Атрощенко

Военный преступник Сергей Атрощенко родился в 1981 году в городе Овруч Житомирской области. Впоследствии проживал в Липецке, Воронеже, а также служил во временно оккупированном Крыму.

27 марта активисты украинской команды "Кибер Сопротивление" передали расследователям InformNapalm частную переписку российского командира 960-го штурмового авиационного полка России, полковника Сергея Атрощенко. Из них расследователи выделили детализированные списки пилотов, сведения, служебные характеристики офицеров и другие вещи, которые могут заинтересовать разведку.

"Все данные Атрощенко и его подчиненных были переданы для оформления ордера Международного уголовного суда", - заявили в InformNapalm.

К тому же хакерам удалось взломать почту и жены Атрощенко, информация из которой может также помочь украинским защитникам в подготовке к предстоящему контрнаступлению, в частности, расположению российских аэродромов и самолетов.

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