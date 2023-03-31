Все эти фото были сделаны во время новогоднего корпоратива российских пилотов. Об этом говорится в телеграмм-канале международного разведывательного сообщества InformNapalm.
Заметьте Бьют не по приоритету: как Россия выбирает цели для ударов по Украине
Как фото пилотов оказались в интернете
30 марта расследователи InformNapalm опубликовали семейные фото офицеров 960-го гвардейского штурмового авиационного полка России, который весной прошлого года бомбил Мариуполь. В посте также отмечено, что все эти фото не были в открытом доступе.
Их удалось вытащить благодаря переписке с фотографом, которая предоставляла Атрощенко услуги съемок корпоратива,
– подчеркнули в сообществе.
На кадрах можно легко узнать и командира этого полка, полковника Сергея Атрощенко, лично приказывающего сбрасывать бомбы на драмтеатр и больницы города.
Фото с новогоднего корпоратива российских пилотов / фото InformNapalm
Что известно о Сергее Атрощенко
Военный преступник Сергей Атрощенко родился в 1981 году в городе Овруч Житомирской области. Впоследствии проживал в Липецке, Воронеже, а также служил во временно оккупированном Крыму.
27 марта активисты украинской команды "Кибер Сопротивление" передали расследователям InformNapalm частную переписку российского командира 960-го штурмового авиационного полка России, полковника Сергея Атрощенко. Из них расследователи выделили детализированные списки пилотов, сведения, служебные характеристики офицеров и другие вещи, которые могут заинтересовать разведку.
"Все данные Атрощенко и его подчиненных были переданы для оформления ордера Международного уголовного суда", - заявили в InformNapalm.
К тому же хакерам удалось взломать почту и жены Атрощенко, информация из которой может также помочь украинским защитникам в подготовке к предстоящему контрнаступлению, в частности, расположению российских аэродромов и самолетов.
Что происходит в Мариуполе: коротко
- 28 марта советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что узнал имя полковника России, который приказывал бомбить Мариуполь. Это был Сергей Атрощенко, уроженец Житомирской области. Андрющенко подчеркнул, что всей командой приложат усилия, чтобы пилот поплатился за военные преступления быстрее, чем украинская армия деоккупирует Мариуполь.
- В тот же день во временно оккупированном Мариуполе взорвали автомобиль одного из командиров российской армии Михаила Москвина. Именно он ответственен за чистку и работу фильтрационных лагерей в городе. После подрыва оккупант оказался в больнице в тяжелом состоянии.
- Также стало известно, что из-за мобилизации в Мариуполе не хватает квалифицированных специалистов. Поэтому россияне проводят курсы по повышению квалификации и профессиональной подготовки жителей города.