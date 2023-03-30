Про це свідчать дані OSINT-аналітиків зі спільноти Molfar, вони підтвердили знищення складів із Himars після того, як пропагандисти Соловйов та Макаренко опублікували відео

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Російські воєнкори хочуть швидкого завершення війни

Деякі російські журналісти, здебільшого локально відомі, таємно допомагають ЗСУ: розсилають знятий фото- й відеоконтент на адреси СБУ, ГУР, Міноборони України й OSINT-спільнот,

– повідомляє портал Molfar.

Яким чином вдалось знищити ворожі склади

Зазначають, що в липні 2022 року російський військкор Сергій Макаренко знімав місцезнаходження 185-го стрілецького батальйону так званої "ДНР".

Згодом кілька відеороликів з'явилися у телеграм-каналі пропагандиста Володимира Соловйова, за якими вдалося встановити місце дислокації бойовиків.

На одному з роликів було видно запуск квадрокоптера з опорних позицій, на іншому – шлях до зазначених позицій через лісосмугу вздовж кам'яного паркану.

Покрокова ідентифікація місцевості по фотографіях:

Свідомо чи несвідомо, але пропагандисти допомагають ЗСУ

Ми не можемо підтвердити, чи справді люди з Кремля прямо саботують "спеціальну військову операцію" в Україні, але точно знаємо, що окремі військові кореспонденти й локальні пропагандисти відкрито допомагають ЗСУ завдавати артилерійських і ракетних ударів по скупченнях військ і техніки,

— додають аналітики.

Після успішної ідентифікації позицій та складів росіян та деякої паузи два повних пакети реактивних снарядів HIMARS (6 снарядів в одному залпі) – уразили склади.

Результати ураження ідентифікованих об'єктів можна побачити на супутниковому знімку. На ньому чітко видно 12 локалізованих уражень, 6 з яких дістались будівлі з найбільшою кількістю складованого боєкомплекту



Наслідки відпрацювання по складах з HIMARS/ Фото Molfar