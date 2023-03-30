Ворог пробував наступати поблизу Стельмахівки, утім жодного успіху не досяг.

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Окупанти не полишають спроб знайти слабкі місця в нашій обороні. Тому й змінюють напрямки своїх атак. Втрачають особовий склад і повертаються на позиції. Броньовану техніку на цій ділянці фронту росіяни втрачають практично щодня,

– повідомили в ОВА.

Українським військовим вдалося знищити реактивну систему залпового вогню "Град", склад боєприпасів в тилу ворога та безпілотник.

Поспішаючи з примусовою паспортизацією, загарбники, як вказано, відкривають мобільні пункти прийому документів на отримання паспорта Росії на підприємствах та установах.

Примусова паспортизація жителів Луганщини

Зазначають, що зокрема на тимчасово окупованій території Луганщини російські окупанти примусово паспортизують 315 мешканців геріатричного пансіонату.

Окрім того, під час "перших виборів" жителям окупованих територій хочуть дозволити голосувати поза межами регіону та Росії.

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